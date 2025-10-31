iSport.ua
Форвард МЮ заинтересовал трио коллективов АПЛ

На списанного исполнителя сохранился спрос.
Сегодня, 00:27       Автор: Антон Федорцив
Джошуа Зиркзе / Getty Images
Джошуа Зиркзе / Getty Images

Бирмингемская Астон Вилла и Брайтон присоединились к гонке за нападающим английского Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе. "Вилланы" и "чайки" составят конкуренцию лондонскому Вест Хэму, сообщает CaughtOffside.

Тройка клубов готова приобрести нидерландца в зимнее трансферное окно. Тренерский штаб манкунианцев не рассчитывает на Зиркзе, так что МЮ готов отпустить форварда. Приоритет – продажа, а не аренда нападающего.

В нынешнем сезоне Зиркзе суммарно провел на поле всего 90 минут (5 матчей). Контракт нидерландца с Юнайтед действует до лета 2029 года. Ранее он выступал за итальянские Болонью и Парму, бельгийский Андерлехт и мюнхенскую Баварию.

Тем временем МЮ положил глаз на лидера Вест Хэма Лукаса Пакету.

манчестер юнайтед Вест Хэм Астон Вилла Брайтон Джошуа Зиркзе

