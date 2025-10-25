Главный тренер Брентфорда отметил прогресс Ярмолюка

Главный тренер Брентфорда Кит Эндрюс перед матчем против Ливерпуля провёл пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы о составе своей команды. Один из вопросов касался украинского полузащитника Егора Ярмолюка.

"Роль Егора возросла. Он очень хорошо завершил прошлый сезон, и это его первый полноценный сезон как игрока стартового состава. Он воспользовался этой возможностью, и я считаю, что его выступления были действительно выдающимися"

"Его авторитет на поле вырос, и он действительно понимает игру. Я планировал, что он станет важной частью команды. Для этого нужно показывать отличную игру. Хорошо, что у меня есть идеи, но их нужно реализовать, и я думаю, мы увидели это практически сразу же во время предсезонной подготовки.

Он стремится развивать свою игру, стремится узнавать больше о действиях в полузащите и о том, что для этого необходимо. Он находится в подходящей среде для продолжения своего развития", — цитирует слова Эндрюса сайт Брентфорда.

Добавим, что матч Брентфорда против Ливерпуля пройдёт в субботу, 25 октября, в 22:00.

В нынешнем сезоне Ярмолюк провёл восемь матчей в АПЛ, в которых отметился одной голевой передачей.

