Ярмолюк возобновил полноценные тренировки после травмы

Украинский полузащитник готов вернуться на поле в ближайшем матче Брентфорда.
Сегодня, 18:25       Автор: Игорь Мищук
Егор Ярмолюк / Getty Images
Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк вернулся к тренировкам после травмы.

21-летний хавбек получил повреждение 25 октября в матче девятого тура АПЛ против Ливерпуля (3:2) и был вынужденно заменен на 29-й минуте. Также он пропустил поединок Кубка лиги с Гримсби (5:0).

Читай также: Брентфорд потерял Ярмолюка, но все же обыграл Ливерпуль

Тем не менее главный тренер Брентфорда Кит Эндрюс сообщил, украинец восстановился и готов к ближайшему матчу АПЛ против Кристал Пэлас, который состоится в субботу, 1 ноября.

"К сожалению, Ярмолюк покинул поле в прошлые выходные из-за повреждения, что, думаю, все видели. Он пытался продолжать игру, но это была довольно странная травма, он приземлился на шипы. Мы работали с ним в течение недели и привели в хорошее состояние, чтобы он был доступен", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Ярмолюк провел за Брентфорд во всех турнирах 11 матчей, отличившись одной результативной передачей.

Ранее главный тренер Брентфорда отметил прогресс Ярмолюка.

