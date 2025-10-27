iSport.ua
Спортивный врач - о травме Ярмолюка: "Нетипичный механизм травмы"

Бабелюк прокомментировал травму полузащитника Брентфорда.
Сегодня, 15:14       Автор: Валентина Чорноштан
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

В субботу, 25 октября, Брентфорд выиграл у Ливерпуля со счётом 3:2. Во время игры украинский полузащитник Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе, но получил травму и покинул поле на 29-й минуте.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму полузащитника:

"Нетипичный механизм травмы Егора, не совсем очевиден. Из того, что я увидел, это было резкое движение вперёд из положения лёжа, что ведёт к сильному напряжению мышц живота, бедер и тазовой области в целом.

Егор указывал на крепление мышц пресса и тазобедренный сустав. Можно заподозрить мышечную травму в области паха (мышцы живота, приводящую мышцу, тазобедренный сустав).

Так или иначе, очень рано что-либо утверждать. Зная, что у Егора была проблема с тазобедренным суставом, это будет первым предварительным диагнозом. Надеемся, что повреждение мышечное и незначительное. Ожидаем информацию от клуба.

Факт того, что Егор пытался продолжить играть в течение нескольких минут и у него не получилось, точно указывает на наличие повреждения", — написал врач в своем Telegram-канале.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕГОР ЯРМОЛЮК ФК Брентфорд

