Брентфорд потерял Ярмолюка, но все же обыграл Ливерпуль
В субботу, 25 октября, Брентфорд принимал дома Ливерпуль в рамках девятого тура АПЛ.
Хозяева в первые пять минут умудрились пробить по воротам Ливерпуля, а вскоре Уаттара получил иделаьный пас с вбрасывания Айера и расстрелял ворота мерсисайдцев в упор.
Вскоре Салах мог сранивать, но Келлехр отбил удар египтянина, вскоре мог забивать и Виртц, но теперь мяч и вовсе не попал в створ.
На 28-й минуте травмировался Егор Ярмолюк и был вынужден покинуть поле. А его команда удвоила счет стараниями Шаде. Однако еще до перерыва Керкез отыграл для Ливерпуля один мяч.
Казалось, во втором тайме Ливерпуль должен дожимать, однако Брентфорд действовал острее, создал ряд моментов и заработал пенальти. С 11-ти метров третий мяч в ворота гостей отправил Игор Тьяго. В концовке матча Салах все же наконец забил, а у Ливерпуля оставалось еще семь минут, чтобы спасти игру. Но "пчелы" выстояли.
Статистика матча Брентфорд - Ливерпуль девятого тура чемпионата Англии
Брентфорд - Ливерпуль 3:2
Голы: Уаттара, 5, Шаде, 45, Тьяго (пенальти), 60 - Керкез, 45+5, Салах, 89
Ожидаемые голы (xG): 2,22 - 2,21
Владение мячом: 34% - 66%
Удары: 17 - 17
Удары в створ: 8 - 5
Угловые: 5 - 4
Фолы: 7 - 10
