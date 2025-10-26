Брентфорд потерял Ярмолюка, но все же обыграл Ливерпуль

В субботу, 25 октября, Брентфорд принимал дома Ливерпуль в рамках девятого тура АПЛ.

Хозяева в первые пять минут умудрились пробить по воротам Ливерпуля, а вскоре Уаттара получил иделаьный пас с вбрасывания Айера и расстрелял ворота мерсисайдцев в упор.

Вскоре Салах мог сранивать, но Келлехр отбил удар египтянина, вскоре мог забивать и Виртц, но теперь мяч и вовсе не попал в створ.

На 28-й минуте травмировался Егор Ярмолюк и был вынужден покинуть поле. А его команда удвоила счет стараниями Шаде. Однако еще до перерыва Керкез отыграл для Ливерпуля один мяч.

Казалось, во втором тайме Ливерпуль должен дожимать, однако Брентфорд действовал острее, создал ряд моментов и заработал пенальти. С 11-ти метров третий мяч в ворота гостей отправил Игор Тьяго. В концовке матча Салах все же наконец забил, а у Ливерпуля оставалось еще семь минут, чтобы спасти игру. Но "пчелы" выстояли.

Статистика матча Брентфорд - Ливерпуль девятого тура чемпионата Англии

Брентфорд - Ливерпуль 3:2

Голы: Уаттара, 5, Шаде, 45, Тьяго (пенальти), 60 - Керкез, 45+5, Салах, 89

Ожидаемые голы (xG): 2,22 - 2,21

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 17 - 17

Удары в створ: 8 - 5

Угловые: 5 - 4

Фолы: 7 - 10

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!