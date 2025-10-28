iSport.ua
Барселона лидирует в борьбе за звезду Марселя

Гринвуд может стать новым вингером Барселоны.
Сегодня, 20:03       Автор: Валентина Чорноштан
Мейсон Гринвуд / Getty Images
Мейсон Гринвуд / Getty Images

Барселона хочет подписать вингера Мейсона Гринвуда.

По имеющейся информации, за игроком Марселя Мейсоном Гринвудом следят такие клубы, как Тоттенхэм и Вест Хэм, однако наибольший интерес проявляет Барселона.

По данным издания Teamtalk, , каталонский клуб считается фаворитом в борьбе за подписание 24-летнего англичанина. Отмечается, что сам Гринвуд также заинтересован в переходе в чемпионат Испании.

Кроме того, Мейсон Гринвуд стал вторым игроком в истории Марселя, которому удалось забить четыре мяча в одном матче Лиги 1.

В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт англичанина с Марселем рассчитан до лета 2029 года. 

Барселона тоттенхем Вест Хэм Мейсон Гринвуд ФК Марсель

