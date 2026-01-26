Защитник Вильярреала выбыл на длительный срок из-за травмы

В матче против Реала защитник Вильярреала Хуан Фойт получил травму.

Аргентинец получил повреждение в первом тайме, когда совершил резкий рывок, пытаясь догнать Джуда Беллингема.

Добавим, что он покидал поле при помощи медицинского персонала. После обследования был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия на левой ноге, потребуется операция.

Теперь 28-летний футболист пропустит примерно от 7 до 9 месяцев. Таким образом, Фойт не сыграет на предстоящем чемпионате мира 2026 года за сборную Аргентины.

