Фиорентина подписала второго экс-легионера Шахтера

Додо не будет скучать.
Сегодня, 19:51       Автор: Антон Федорцив
Манор Соломон / Getty Images
Манор Соломон / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм отпустил Манора Соломона в очередную аренду. Вингер сборной Израиля присоединился к итальянской Фиорентине, сообщает официальный сайт клуба.

Флорентийцы арендовали флангового нападающего. Соломон будет выступать за "фиалок" минимум до конца сезона. Первую часть кампании он провел на правах аренды в испанском Вильярреале.

В нынешнем сезоне Соломон сыграл 11 поединков во всех турнирах (1 гол, 4 ассиста). В 2019-2022 гг. израильтянин защищал цвета донецкого Шахтера. В то же время за "горняков" выступал и защитник Фиорентины Додо.

К слову, ранее Тоттенхэм продал крайнего нападающего в лондонский Кристал Пэлас.

