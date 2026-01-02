Обладатель Кубка Англии переманил нападающего Тоттенхэма

Валлиец Бреннан Джонсон покинул столичный Тоттенхэм. Нападающий присоединился к соседям из Кристал Пэлас, сообщает официальный сайт клуба.

Новичок обошелся "орлам" в 35 млн фунтов. Джонсон стал рекордным подписанием Пэлас в истории и заключил контракт на 4,5 года. В новой команде вингер наденет футболку с 11-м номером.

В нынешнем сезоне Джонсон провел 21 поединок во всех турнирах, в которых оформил 4 гола. Два года назад "шпоры" приобрели нападающего у Ноттингема. Тот трансфер был дороже – 47,5 млн фунтов.

К слову, лондонский Вест Хэм согласовал трансфер нападающего римского Лацио.

