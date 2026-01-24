Вильярреал - Реал 0:2: обзор матча и результат игры 24.01.2026
В субботу, 24 января, Вильярреал принимал на своем поле Реал в матче 21-го тура испанской Ла Лиги.
Мадридская команда смогла одержать победу со счетом 2:0 над претендентом на Лигу чемпионов благодаря дублю Килиана Мбаппе.
Первый тайм соперники провели без забитых мячей, а уже в дебюте второй половины встречи Мбаппе вывел "сливочных" вперед. На 47-й минуте прострел Винисиуса Жуниора был заблокирован защитником, однако французский форвард был первым на подборе и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.
Удвоил преимущество Реала Мбаппе уже в компенсированное к матчу время, отличившись с пенальти. Француз сам заработал право на одиннадцатиметровый удар, когда был сбит защитником, вбегая в штрафную, и сам же его успешно реализовал, отправив мяч по центру ворот.
Набрав 51 балл, Реал поднялся на вершину турнирной таблицы Ла Лиги, опережая Барселону на два очка. Каталонцы свой матч 21-го тура против Овьедо проведут завтра. Вильярреал с 41 пунктом занимает на данный момент четвертое место, имея равное количество очков с идущим третьим мадридским Атлетико.
Статистика матча Вильярреал - Реал 21-го тура чемпионата Испании
Вильярреал - Реал 0:2
Голы: Мбаппе, 47, 90+2 (пен.)
Ожидаемые голы (xG): 0.57 - 1.58
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 8 - 14
Удары в створ: 1 - 4
Угловые: 6 - 6
Фолы: 19 - 10
Вильярреал: Жуниор - Наварро, Фойт (Марин, 24), Вейга, Педраса - Бьюкенен (Пепе, 70), Парехо (Парти, 78), Гуйе, Молейро - Морено (Олувасеи, 70), Микаутадзе (Перес, 78).
Реал: Куртуа - Вальверде, Асенсио, Гюйсен, Каррерас - Гюллер (Диас, 80), Камавинга, Беллингем - Мастантуоно (Гарсия, 74), Мбаппе, Винисиус.
Предупреждения: Фойт, Бьюкенен, Наварро - Мастантуоно.
