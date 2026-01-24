Вильярреал - Реал 0:2: обзор матча и результат игры 24.01.2026

В субботу, 24 января, Вильярреал принимал на своем поле Реал в матче 21-го тура испанской Ла Лиги.

Мадридская команда смогла одержать победу со счетом 2:0 над претендентом на Лигу чемпионов благодаря дублю Килиана Мбаппе.

Первый тайм соперники провели без забитых мячей, а уже в дебюте второй половины встречи Мбаппе вывел "сливочных" вперед. На 47-й минуте прострел Винисиуса Жуниора был заблокирован защитником, однако французский форвард был первым на подборе и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Удвоил преимущество Реала Мбаппе уже в компенсированное к матчу время, отличившись с пенальти. Француз сам заработал право на одиннадцатиметровый удар, когда был сбит защитником, вбегая в штрафную, и сам же его успешно реализовал, отправив мяч по центру ворот.

Набрав 51 балл, Реал поднялся на вершину турнирной таблицы Ла Лиги, опережая Барселону на два очка. Каталонцы свой матч 21-го тура против Овьедо проведут завтра. Вильярреал с 41 пунктом занимает на данный момент четвертое место, имея равное количество очков с идущим третьим мадридским Атлетико.

Статистика матча Вильярреал - Реал 21-го тура чемпионата Испании

Вильярреал - Реал 0:2

Голы: Мбаппе, 47, 90+2 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 0.57 - 1.58

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 8 - 14

Удары в створ: 1 - 4

Угловые: 6 - 6

Фолы: 19 - 10

Вильярреал: Жуниор - Наварро, Фойт (Марин, 24), Вейга, Педраса - Бьюкенен (Пепе, 70), Парехо (Парти, 78), Гуйе, Молейро - Морено (Олувасеи, 70), Микаутадзе (Перес, 78).

Реал: Куртуа - Вальверде, Асенсио, Гюйсен, Каррерас - Гюллер (Диас, 80), Камавинга, Беллингем - Мастантуоно (Гарсия, 74), Мбаппе, Винисиус.

Предупреждения: Фойт, Бьюкенен, Наварро - Мастантуоно.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!