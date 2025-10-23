Авторы хет-трика и дублей: УЕФА назвал кандидатов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
За награду будут бороться четыре претендента.
УЕФА представил список номинантов на звание лучшего игрока недели по итогам матчей третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.
За награду поборются представители Барселоны, ПСВ, дортмундской Боруссии и Атлетика Бильбао, которые одержали победы в своих поединках.
- Фермин Лопес (Барселона) - автор хет-трика в матче с Олимпиакосом (6:1);
- Деннис Ман (ПСВ) - автор дубля в матче с Наполи (6:2);
- Феликс Нмеча (Боруссия Д) - автор дубля в матче с Копенгагеном (4:2);
- Горка Гурусета (Атлетик) - автор дубля в матче с Карабахом (3:1).
Some big MD3 performances... 🤔— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2025
Fermín, Man, Nmecha or Guruzeta? 🌟#UCLPOTW | @PlayStationEU
Голосование за победителя проводится на официальном сайте УЕФА.
