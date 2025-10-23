iSport.ua
Авторы хет-трика и дублей: УЕФА назвал кандидатов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

За награду будут бороться четыре претендента.
Сегодня, 11:35       Автор: Игорь Мищук
Фермин Лопес / Getty Images
Фермин Лопес / Getty Images

УЕФА представил список номинантов на звание лучшего игрока недели по итогам матчей третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.

За награду поборются представители Барселоны, ПСВ, дортмундской Боруссии и Атлетика Бильбао, которые одержали победы в своих поединках.

Читай также: Лига чемпионов: ПСЖ возглавил таблицу, Бенфика и Аякс на дне

  • Фермин Лопес (Барселона) - автор хет-трика в матче с Олимпиакосом (6:1);
  • Деннис Ман (ПСВ) - автор дубля в матче с Наполи (6:2);
  • Феликс Нмеча (Боруссия Д) - автор дубля в матче с Копенгагеном (4:2);
  • Горка Гурусета (Атлетик) - автор дубля в матче с Карабахом (3:1).

Голосование за победителя проводится на официальном сайте УЕФА.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Лиги чемпионов-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСВ Боруссия Дортмунд Атлетик Бильбао Феликс Нмеча Фермин Лопес

