Жирона с Ванатом и Цыганковым с трудом спасла матч с Хетафе

Каталонцы сравняли счёт на последних минутах матча.
Вчера, 23:57       Автор: Андрей Безуглый
Жирона - Хетафе / Getty Images

В понедельник, 26 января, Жирона принимала дома Хетафе. Владислав Ванат и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе.

Хозяева почти безраздельно доминировали в первом тайме, однако все их попытки забить не увенчались успехом. Ближе всех к году был Лемар,будар которого пришелся в перекладину.

Вторая половины игры и вовсе была скудной на моменты. Спустя 15 минут после свистка Васкес пушкой пробил тер Штегена, открыв счёт.

После этого обеим командам было сложно что-либо создать у ворот друг друга. И матч бы завершился минимальной победой гостей, если бы не Виктор Рейс, который в компенсированное время сумел спасти каталонский клуб.

Жирона - Хетафе 1:1

Голы: Рейс, 90+4 - Васкес, 59

