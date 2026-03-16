Парсонс раскритиковал жалобы НПК Украины на Паралимпиаде

Глава Международного паралимпийского комитета пожаловался на попытки сместить акцент с спорта на политику.

Глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс выразил недовольство жалобами, которые направлял Национальный паралимпийский комитет Украины в течение Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Как он заявил, он сочувственно относится к ситуации в Украине, однако отметил, что такие действия со стороны нашего комитета были попыткой отвлечь внимание от спорта.

"В определенной степени эти попытки переключить внимание на политику разочаровывают", - сказал он в интервью Associated Press.

Надеюсь, что это станет уроком и для тех национальных комитетов, которые предпочитали сосредотачиваться больше на политической стороне вопроса, чем на спортивной, потому что спорт возобладал.

К слову, Украина бойкотировала церемонию закрытия Паралимпиады-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!