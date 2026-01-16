iSport.ua
Зинченко заинтересовал тройку клубов АПЛ

Украинец получил несколько карьерных вариантов.
Сегодня, 19:27       Автор: Антон Федорцив
Александр Зинченко / Getty Images

Универсал Александр Зинченко может вскоре покинуть английский Ноттингем. На него претендуют трио представителей Премьер-лиги, сообщает Football Insider.

Наставник "лесников" Шон Дайч стремится избавиться от украинца. Интерес к Зинченко проявили ливерпульский Эвертон, лондонский Вест Хэм и Бернли. Права на переквалифицированного в защитника хавбека принадлежат столичному Арсеналу.

В этом сезоне Зинченко провел 10 поединков во всех турнирах. Форест арендовал универсала летом. Контракт звезды сборной Украины с Арсеналом действует до лета.

К слову, украинец Тимур Тутеров сменил элитный Сандерленд на английскую трясину.

