Арсенал потерял лидера на разминке перед Лидсом

"Канониры" вынуждены были пойти на кадровые смены.
Сегодня, 17:57       Автор: Антон Федорцив
Букайо Сака / Getty Images
Букайо Сака / Getty Images

Вингер Букайо Сака не поможет лондонскому Арсеналу в 24-м туре английской Премьер-лиги. "Семерка" столичного клуба получил повреждение на разминке, сообщает официальный сайт клуба.

Англичанин почувствовал дискомфорт перед матчем. В заявке Саку заменил соотечественник Нони Мадуэке. Капитанская повязка перешла к бразильскому нападающему Габриэлу Жезусу.

В нынешнем сезоне Сака провел 21 матч в чемпионате Англии, в которых оформил 4 гола и 5 ассистов. Характер травмы вингера и ориентировочные сроки восстановления пока неизвестны. "Канониры" следующий матч сыграют 3 февраля в полуфинале Кубка лиги.

К слову, английский Ливерпуль определился с будущим полузащитником Кертисом Джонсом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Букайо Сака

