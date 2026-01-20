iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Арсенал с дублем Жезуса одолел Интер

"Канониры" оформили победу в Милане.
Вчера, 23:54       Автор: Антон Федорцив
Интер Милан / Getty Images
Интер Милан / Getty Images

Команды устроили веселый старт. К экватору первого тайма они успели обменяться голами. На 10-й минуте Жезус результативно сыграл на добивании в падении, а Сучич на 18-й с отскока пробил под перекладину.

Дальше едва не повели "нерадзурри". После выстрела Тюрама мяч прошел над девяткой. Зато Арсенал своим шансом воспользовался – Троссар после углового попал в каркас ворот, а дальше Жезус добил мяч в пустые.

Новая вспышка активности пришлась на начало второго тайма. С ударом Эзе справился кипер Интера, а вот Троссар пробил мимо ворот. В ответ Тюрам размял Райю дальним ударом, а Эспозито с разворота отправил мяч рядом со штангой.

Под занавес поединка добил миланцев выстрелом в девятку Йокерес. Команда Кристиана Киву потерпела третье поражение подряд и вылетела из главной восьмерки (12 очков). Арсенал остается со 100-процентным результатом (21 пункт).

Статистика матча Интер – Арсенал 7-го тура Лиги чемпионов

Интер – Арсенал – 1:3
Голы: Сучич, 18 – Жезус, 10, 31, Йокерес, 84

Ожидаемые голы (xG): 1.13 - 2.12
Владение мячом: 51 % - 49 %
Удары: 18 - 17
Удары в створ: 4 - 6
Угловые: 4 - 7
Фолы: 9 - 17

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Интер Милан

Статьи по теме

Интер минимально переиграл Удинезе Интер минимально переиграл Удинезе
Зинченко заинтересовал тройку клубов АПЛ Зинченко заинтересовал тройку клубов АПЛ
Арсенал определился с судьбой Артеты Арсенал определился с судьбой Артеты
Интер одержал минимальную победу над аутсайдером Серии А Интер одержал минимальную победу над аутсайдером Серии А

Видео

ТОП-10 моментов НБА: постер от Эджкомба и два момента Аллена
ТОП-10 моментов НБА: постер от Эджкомба и два момента Аллена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Лига чемпионов возвращается - матчи Манчестер Сити, Реала, ПСЖ, Интер - Арсенал
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Еврокубки00:46
Лень помог Реалу разгромить Милан
Лига Чемпионов00:25
Лига чемпионов: ПСЖ неожиданно проиграл Спортингу, Тоттенхэм победил Боруссию Д, Байер уступил Олимпиакосу
Лига Чемпионов00:10
Реал дома разбил Монако
Вчера, 23:54
Лига Чемпионов23:54
Арсенал с дублем Жезуса одолел Интер
Лига Чемпионов23:13
Гвардиола объяснил фиаско Манчестер Сити
Европа22:51
Росеньор вернул в обойму Челси списанного Мареской
Европа22:18
Ювентус близок к перехвату цели Наполи
Киберспорт21:55
NaVi проиграли решающий поединок квалификации ESL One Birmingham
Лига Чемпионов21:37
Манчестер Сити сенсационно проиграл Буде/Глимт
Формула 120:59
Ауди показала ливрею на дебютный сезон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK