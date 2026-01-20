Арсенал с дублем Жезуса одолел Интер

Команды устроили веселый старт. К экватору первого тайма они успели обменяться голами. На 10-й минуте Жезус результативно сыграл на добивании в падении, а Сучич на 18-й с отскока пробил под перекладину.

Дальше едва не повели "нерадзурри". После выстрела Тюрама мяч прошел над девяткой. Зато Арсенал своим шансом воспользовался – Троссар после углового попал в каркас ворот, а дальше Жезус добил мяч в пустые.

Новая вспышка активности пришлась на начало второго тайма. С ударом Эзе справился кипер Интера, а вот Троссар пробил мимо ворот. В ответ Тюрам размял Райю дальним ударом, а Эспозито с разворота отправил мяч рядом со штангой.

Под занавес поединка добил миланцев выстрелом в девятку Йокерес. Команда Кристиана Киву потерпела третье поражение подряд и вылетела из главной восьмерки (12 очков). Арсенал остается со 100-процентным результатом (21 пункт).

Статистика матча Интер – Арсенал 7-го тура Лиги чемпионов

Интер – Арсенал – 1:3

Голы: Сучич, 18 – Жезус, 10, 31, Йокерес, 84

Ожидаемые голы (xG): 1.13 - 2.12

Владение мячом: 51 % - 49 %

Удары: 18 - 17

Удары в створ: 4 - 6

Угловые: 4 - 7

Фолы: 9 - 17

