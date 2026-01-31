Интер Майами приобрел бомбардира из Мексики

Американский Интер Майами усилил атакующую линию. Ряды чемпиона МЛС пополнил форвард Херман Бертераме, сообщает официальный сайт клуба.

Мексиканский Монтеррей получил за нападающего 15 млн долларов. Бертераме подписал с "цаплями" контракт до лета 2029 года. Стороны также предусмотрели опцию продления сотрудничества еще на год.

В нынешнем сезоне Бертераме сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых оформил 13 голов. Форвард родился в аргентинской провинции Кордова и воспитывался в столичном Сан-Лоренсо. В 2024-м он дебютировал за сборную Мексики.

К слову, обладатель Золотого мяча-2022 Карим Бензема будет рассматривать предложения из МЛС для продолжения карьеры.

