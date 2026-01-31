iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Интер Майами приобрел бомбардира из Мексики

"Чапли" презентовали очередного новичка.
Сегодня, 15:56       Автор: Антон Федорцив
Херман Бертераме / Getty Images
Херман Бертераме / Getty Images

Американский Интер Майами усилил атакующую линию. Ряды чемпиона МЛС пополнил форвард Херман Бертераме, сообщает официальный сайт клуба.

Мексиканский Монтеррей получил за нападающего 15 млн долларов. Бертераме подписал с "цаплями" контракт до лета 2029 года. Стороны также предусмотрели опцию продления сотрудничества еще на год.

В нынешнем сезоне Бертераме сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых оформил 13 голов. Форвард родился в аргентинской провинции Кордова и воспитывался в столичном Сан-Лоренсо. В 2024-м он дебютировал за сборную Мексики.

К слову, обладатель Золотого мяча-2022 Карим Бензема будет рассматривать предложения из МЛС для продолжения карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Монтеррей интер майами Херман Бертераме

Статьи по теме

Интер Майами открыл предзаказ на необычные сувениры в честь первого в истории чемпионства Интер Майами открыл предзаказ на необычные сувениры в честь первого в истории чемпионства
Интер Майами подписал бывшего игрока Реала и Тоттенхэма Интер Майами подписал бывшего игрока Реала и Тоттенхэма
Интер Майами выкупил соотечественника Месси Интер Майами выкупил соотечественника Месси
Месси признан MVP Кубка МЛС-2025 Месси признан MVP Кубка МЛС-2025

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Джексон с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Джексон с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Брайтоном, Ливерпуль сразится с Ньюкаслом
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Биатлон17:14
Чемпионат Европы по биатлону-2026: Фрей и Гигонна выиграли гонки преследования
Европа16:55
Жирона украинцев потерпела сенсационное поражение
Европа16:30
Чемпион Европы-2020 перебрался в Серию B
Другие страны15:56
Интер Майами приобрел бомбардира из Мексики
Биатлон15:20
Гигонна победила в пасьюте чемпионата Европы-2026
Другие страны14:59
Бензема определился с карьерными приоритетами
Европа14:51
Симеоне может провести свой последний сезон в Атлетико
Формула 114:28
Ферстаппен подвел итоги предсезонных тестов в Барселоне
Европа14:19
Цыганков и Ванат выйдут в старте на Овьедо
Европа13:53
Французский защитник Реала вернулся из лазарета
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK