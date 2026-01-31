Французский защитник Реала вернулся из лазарета

Менди готов к играм, но участие в матче с Райо Вальекано под вопросом.

Менди вернулся в общую группу на тренировки Реала Мадрида.

Французский защитник не играл за "королевскую" команду после полуфинального матча Суперкубка Испании.

Игрок ощущал дискомфорт в ноге и пропустил около месяца. Как отмечает Marca, его участие в матче Реала против Райо Вальекано под вопросом.

Теперь в лазарете "сливочной" команды остался Милитао, у которого мышечная травма. Его возвращение ожидается в начале апреля.

