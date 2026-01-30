Реал определился с трансферными планами

Мадридский Реал готовится к большим изменениям в составе команды, с акцентом на усиление обороны и полузащиты.

Согласно информации журналиста Хосе Феликса Диаса, приоритетными позициями для усиления в летнее трансферное окно станут центр защиты и полузащиты.

В настоящее время клуб рассматривает потенциальных кандидатов. Предполагается, что весной, примерно в марте, будет сформирован список конкретных фамилий. Источник утверждает, что мадридцы готовятся к активной работе на рынке, которая будет включать не только покупки, но и продажу нескольких игроков.

Тем не менее, руководство клуба остается верным своей стратегии относительно текущего сезона: в зимнее трансферное окно не планируется никаких новых подписаний.

Отметим, что в 1/16 финала Лиги чемпионов мадридский Реал встретится с командой, которой проиграл в прошлом матче.

