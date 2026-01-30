iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал определился с трансферными планами

Испанцы хотят подписать минимум двоих игроков.
Сегодня, 10:37       Автор: Василий Войтюк
Арбелоа и Джуд / Getty Images
Арбелоа и Джуд / Getty Images

Мадридский Реал готовится к большим изменениям в составе команды, с акцентом на усиление обороны и полузащиты.

Согласно информации журналиста Хосе Феликса Диаса, приоритетными позициями для усиления в летнее трансферное окно станут центр защиты и полузащиты.

В настоящее время клуб рассматривает потенциальных кандидатов. Предполагается, что весной, примерно в марте, будет сформирован список конкретных фамилий. Источник утверждает, что мадридцы готовятся к активной работе на рынке, которая будет включать не только покупки, но и продажу нескольких игроков. 

Тем не менее, руководство клуба остается верным своей стратегии относительно текущего сезона: в зимнее трансферное окно не планируется никаких новых подписаний.

Отметим, что в 1/16 финала Лиги чемпионов мадридский Реал встретится с командой, которой проиграл в прошлом матче.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

Статьи по теме

Жеребьевка Лиги чемпионов: Трубин снова сыграет с Реалом Жеребьевка Лиги чемпионов: Трубин снова сыграет с Реалом
Реал готов предложить 100 млн евро за защитника Тоттенхэма Реал готов предложить 100 млн евро за защитника Тоттенхэма
Тренер Астон Виллы может возглавить Реал Тренер Астон Виллы может возглавить Реал
Трубин вошел в историю вратарей-авторов голов Лиги чемпионов Трубин вошел в историю вратарей-авторов голов Лиги чемпионов

Видео

Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов
Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Малиновский против Лацио и товарищеские матчи УПЛ
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа14:54
Ключевой хавбек Барселоны восстановится к концу февраля
Биатлон14:31
Насыко в ТОП-5 спринта на чемпионате Европы
Лига Чемпионов14:30
Каррагер раскритиковал новый формат Лиги чемпионов
Лига Европы14:18
Жеребьевка Лига Европы: Ноттингем поедет в Турцию
Европа14:06
Защитник Брайтона продолжит карьеру во Франции
НХЛ13:45
НХЛ: Монреаль забросил 7 шайб Колорадо, Питтсбург победил Чикаго
Лига Чемпионов13:30
Жеребьевка Лиги чемпионов: Трубин снова сыграет с Реалом
НБА13:20
НБА: Филадельфия обыграла Сакраменто, Финикс победил Детройт
Теннис13:16
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас вышел в финал
Европа12:38
Тоттенхэм и Ювентус нацелились на экс-вингера Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK