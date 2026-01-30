iSport.ua
Жеребьевка Лига Европы: Ноттингем поедет в Турцию

Определились пары 1/16 финала Лиги Европы.
Сегодня, 14:18       Автор: Василий Войтюк
Лига Европы: результаты жеребьевки / Getty Images
Лига Европы: результаты жеребьевки / Getty Images

Во швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы, где 16 клубов узнали своих соперников в борьбе за 1/8 финала.

Напомним, что украинских клубов в основной стадии Лиги Европы не было.

Результаты жеребьевки

Серебряный путь

  • Динамо Загреб (Хорватия) - Генк (Бельгия)
  • Людогорец (Болгария) - Ференцварош (Венгрия)
  • Панатинаикос (Греция) - Виктория Плзень (Чехия)
  • ПАОК (Греция) - Сельта (Испания)

Оранжевый путь

  • Бранн (Норвегия) - Болонья (Италия)
  • Селтик (Шотландия) - Штуттгарт (Германия)
  • Фенербахче (Турция) - Ноттингем Форрест (Англия)
  • Лилль (Франция) - Црвена Звезда (Сербия)

Ранее также состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, где своих соперников узнали Реал, ПСЖ, Интер и другие клубы.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


