Жеребьевка Лига Европы: Ноттингем поедет в Турцию
Определились пары 1/16 финала Лиги Европы.
Во швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы, где 16 клубов узнали своих соперников в борьбе за 1/8 финала.
Напомним, что украинских клубов в основной стадии Лиги Европы не было.
Результаты жеребьевки
Серебряный путь
- Динамо Загреб (Хорватия) - Генк (Бельгия)
- Людогорец (Болгария) - Ференцварош (Венгрия)
- Панатинаикос (Греция) - Виктория Плзень (Чехия)
- ПАОК (Греция) - Сельта (Испания)
Оранжевый путь
- Бранн (Норвегия) - Болонья (Италия)
- Селтик (Шотландия) - Штуттгарт (Германия)
- Фенербахче (Турция) - Ноттингем Форрест (Англия)
- Лилль (Франция) - Црвена Звезда (Сербия)
Ранее также состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, где своих соперников узнали Реал, ПСЖ, Интер и другие клубы.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!