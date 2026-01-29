Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов

Лига чемпионов выбрала лучший гол заключительного тура общего этапа.

На награду претендовали четыре момента: гол Анатолия Трубина, а также забитые мячи Драгомира, Жоао Педро и Федерико Димарко.

Именно украинец опередил остальных конкурентов, забрав себе награду лучшего гола тура.

Напомним, что вратарь на последних минутах забил четвертый гол в ворота Реала, что позволило Бенфики пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее также Анатолий Трубин попал в символическую сборную тура.

