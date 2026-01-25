iSport.ua
Бенфика украинцев разгромила Эштрелу

"Орлы" продолжили преследовать Порту.
Вчера, 22:28       Автор: Антон Федорцив
Бенфика / Getty Images
Бенфика / Getty Images

Лиссабонцы одержали уверенную победу на домашней арене. Открыли счет подопечные Жозе Моуринью под занавес первого тайма. Это Павлидис головой замкнул навес с углового.

Бомбардир Бенфики удвоил преимущество "орлов" на старте второй половины. В этот раз он реализовал одиннадцатиметровый. Впоследствии Лопес Кабрал воспользовался выходом один на один. А под занавес Анисиу Кабрал забил головой после навеса с правого фланга.

Весь поединок за Бенфику отыграл Анатолий Трубин. Фактически украинец был без работы. Его соотечественник Георгий Судаков появился в старте и провел 73 минуты. Он выполнил 38 передач с точностью 76 % и 1 ключевой пас.

Благодаря победе Бенфика остается в чемпионской гонке. "Орлы" набрали 45 очков и идут третьими. Выше – столичный Спортинг (48 пунктов/19 матчей) и Порту (52/18).

Статистика матча Бенфика – Эштрела 19-го тура чемпионата Португалии

Бенфика – Эштрела – 4:0
Голы: Павлидис, 42, 55 (пенальти), Лопес Кабрал, 58, Кабрал, 84

Ожидаемые голы (xG): 2.40 - 0.29
Владение мячом: 66 % - 34 %
Удары: 15 - 4
Удары в створ: 8 - 1
Угловые: 6 - 1
Фолы: 10 - 24

