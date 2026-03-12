iSport.ua
Вингер Челси может попасть под санкции от УЕФА

Педру Нету может быть наказан за неспортивное поведение.
Сегодня, 18:25       Автор: Андрей Безуглый
Педру Нету / Getty Images
Игрок Челси Педру Нету может получить наказание от УЕФА, пишет Низаар Кинселла.

Напомним, что накануне лондонцы уступили ПСЖ в Лиге чемпионов.

Во время матча тренер ПСЖ попросил болбоя не отдавать быстро мяч игрокам Челси, а после этого Нету жестко оттолкнул парня и отобрал у него мяч.

После игры Нету извинился перед болбоем и подарил ему свою футболку, однако УЕФА все равно возбудил дисциплинарное дело за неспортивное поведение.

Ранее также сообщалось, что Челси входит в число клубов, которым интересен игрок сборной Украины.

