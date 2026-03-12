Вингер Челси может попасть под санкции от УЕФА

Педру Нету может быть наказан за неспортивное поведение.

Игрок Челси Педру Нету может получить наказание от УЕФА, пишет Низаар Кинселла.

Напомним, что накануне лондонцы уступили ПСЖ в Лиге чемпионов.

Во время матча тренер ПСЖ попросил болбоя не отдавать быстро мяч игрокам Челси, а после этого Нету жестко оттолкнул парня и отобрал у него мяч.

После игры Нету извинился перед болбоем и подарил ему свою футболку, однако УЕФА все равно возбудил дисциплинарное дело за неспортивное поведение.

Ранее также сообщалось, что Челси входит в число клубов, которым интересен игрок сборной Украины.

