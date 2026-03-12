iSport.ua
Русский Українська

Джокович прервал легендарную серию

Дрейпер прервав его серию из 53 матчей.
Сегодня, 14:56       Автор: Валентина Чорноштан
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

Сейчас проходит турнир серии ATP1000 в Indian Wells, в котором принимает участие серб Новак Джокович.

В матче против Джека Дрейпера четвертая ракетка мира проиграл, тем самым прервал свою победную серию, которая длилась с апреля 2023 года (53-0).

Матч 1/8 финала длился 2 часа 37 минут. За это время серб сделал 4 эйса, 26 виннеров, реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов и отыграл 4 из 7 брейков, а представитель Великобритании выполнил 13 эйсов при пяти двойных ошибках и использовал 3 брейк-пойнта из семи.

Indian Wells. 4-й круг.
Новак Джокович – Джек Дрейпер 6:4, 4:6, 6:7 (5:7)

К слову, украинская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Анталье.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новак Джокович

Статьи по теме

Алькарас впервые выиграл Australian Open, одолев в финале Джоковича Алькарас впервые выиграл Australian Open, одолев в финале Джоковича
Джокович разобрался с Янником Синнером и вышел в финал Australian Open Джокович разобрался с Янником Синнером и вышел в финал Australian Open
Джокович прошел в полуфинал Australian Open после двух технических побед Джокович прошел в полуфинал Australian Open после двух технических побед
Джокович одержал победу в Мельбурне и обошёл Федерера Джокович одержал победу в Мельбурне и обошёл Федерера

Видео

УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер
УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: мужской спринт откроет восьмой этап Кубка мира в эстонском Отепяя
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Шахтёр поборется с Лехом в Лиге конференций, тем временем Рома и Астон Вилла сыграют в Лиге Европы
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Европа16:20
Соперник сборной Украины продлил контракт главного тренера
Теннис14:56
Джокович прервал легендарную серию
Европа14:34
Четыре команды хотят подписать чемпиона мира 2022
НБА14:00
Защитник Кливленда покорил рекорд Джордана
Формула 113:35
Четырехкратный чемпион мира передумал завершать карьеру
Лига конференций13:16
Лех - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Теннис12:45
Калинина преодолела стадию 1/8 финала турнира в Анталии
Теннис12:39
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Анталье
Европа12:22
Атлетик Бильбао принял решения касательно Нико Уильямса
ММА11:53
Нганну возобновит карьеру и собирается провести бой против бывшего соперника Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK