Джокович прервал легендарную серию

Сейчас проходит турнир серии ATP1000 в Indian Wells, в котором принимает участие серб Новак Джокович.

В матче против Джека Дрейпера четвертая ракетка мира проиграл, тем самым прервал свою победную серию, которая длилась с апреля 2023 года (53-0).

Матч 1/8 финала длился 2 часа 37 минут. За это время серб сделал 4 эйса, 26 виннеров, реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов и отыграл 4 из 7 брейков, а представитель Великобритании выполнил 13 эйсов при пяти двойных ошибках и использовал 3 брейк-пойнта из семи.

Indian Wells. 4-й круг.

Новак Джокович – Джек Дрейпер 6:4, 4:6, 6:7 (5:7)

