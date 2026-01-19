Джокович одержал победу в Мельбурне и обошёл Федерера

Новак Джокович принимает участие в Australian Open. В первом круге ему удалось обыграть Педро Мартинеса со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

Таким образом, он стал первым теннисистом, который выиграл как минимум по 100 матчей на трех турнирах Grand Slam.

Ранее он достиг этой отметки на Ролан Гаррос (101 победа) и Уимблдоне (102). Теперь серб опережает Роджера Федерера, у которого по 100 побед лишь на двух турнирах Большого шлема.

Кроме того, Джокович сравнялся с Роджером Федерером и Фелисиано Лопесом по количеству выступлений в мужском одиночном разряде на турнирах Grand Slam - для него этот турнир стал 81-м.

Тем временем сборная Украины узнала соперника в квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2026.

