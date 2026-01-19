iSport.ua
Русский Українська

Джокович одержал победу в Мельбурне и обошёл Федерера

Серб снова творит историю.
Сегодня, 17:52       Автор: Валентина Чорноштан
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

Новак Джокович принимает участие в Australian Open. В первом круге ему удалось обыграть Педро Мартинеса со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

Таким образом, он стал первым теннисистом, который выиграл как минимум по 100 матчей на трех турнирах Grand Slam.

Ранее он достиг этой отметки на Ролан Гаррос (101 победа) и Уимблдоне (102). Теперь серб опережает Роджера Федерера, у которого по 100 побед лишь на двух турнирах Большого шлема.

Кроме того, Джокович сравнялся с Роджером Федерером и Фелисиано Лопесом по количеству выступлений в мужском одиночном разряде на турнирах Grand Slam - для него этот турнир стал 81-м.

Тем временем сборная Украины узнала соперника в квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новак Джокович

Статьи по теме

Джокович - о борьбе с топ-соперниками: Я могу обыграть любого Джокович - о борьбе с топ-соперниками: Я могу обыграть любого
Четвертая ракетка мира не сыграет в Аделаиде Четвертая ракетка мира не сыграет в Аделаиде
Джокович снялся с Итогового турнира ATP Джокович снялся с Итогового турнира ATP
Джокович объяснил, почему продолжает карьеру в 38 лет Джокович объяснил, почему продолжает карьеру в 38 лет

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: матчи ТОП-чемпионатов и спарринги украинских клубов
просмотров

Последние новости

Бокс19:55
The Ring назвал номинантов на Нокаут года-2025. Среди претендентов Усик
Европа19:28
Юрген Клопп прокомментировал своё возможное назначение тренером мадридского Реала
Европа18:54
Суд обязал Ювентус выплатить Роналду 11 млн евро
Европа18:24
Торрес не полетит в Прагу на матч ЛЧ. Стала известна причина
Другие страны17:55
Диас - о незабитом пенальти: У меня болит душа
Теннис17:52
Джокович одержал победу в Мельбурне и обошёл Федерера
НБА17:28
Хирро пропустит пятиматчевую выездную серию из-за травмы
Киберспорт17:25
NaVi сыграют за последний шанс попасть на ESL One Birmingham
Формула 117:17
Формула 1: Хаас остался в классических цветах
Бокс16:54
Бой Усика против Уайлдера - спекуляция? Издание сообщило о возможном поединке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK