Джокович разобрался с Янником Синнером и вышел в финал Australian Open

В Мельбурне проходят полуфиналы мужского Australian Open, и имена финалистов уже известны.

Карлос Алькарас обыграл Александера Зверева, тем самым выйдя в финал турнира, а Новак Джокович разобрался с Янником Синнером.

Матч длился 4 часа 22 минуты. За это время победитель встречи сделал 46 виннеров, 12 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и отыграл 16 из 18 тай-брейков.

Итальянский теннисист, в свою очередь, допустил две двойные ошибки, сделал 26 эйсов, отыграл 5 из 8 тай-брейков и совершил 72 виннера.

1/2 финала Australian Open

Новак Джокович (Сербия, 4) – Янник Синнер (Италия, 2) 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Теперь в финале Australian Open, который пройдет 1 февраля, встретятся Новак Джокович и Карлос Алькарас. Это будет их десятый матч, сейчас серб ведет со счетом 5:4.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!