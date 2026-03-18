Астон Мартин могут отстранить от гонок

Вибрации мотора могут представлять опасность для пилотов.
Сегодня, 17:25       Автор: Андрей Безуглый
Фернандо Алонсо / Getty Images

Астон Мартин рискует столкнуться с серьезными последствиями, сообщает FormulaTecnica.

Напомним, что на Гран-при Китая оба пилота команды сошли из-за проблем, связанных с вибрацией мотора.

После гонки Фернандо Алонсо жаловался на онемение конечностей, а еще признался, что на прямых убирал руки с руля, чтобы хоть немного отдохнуть.

ФИА внимательно изучает отчеты Астон Мартин. Предполагается, что проблемы вибрации могут быть отнесены к вопросам безопасности, и тогда федерация будет вынуждена вмешаться.

В таком случае команду могут заставить использовать иные настройки мотора или же вовсе отстранить от гонок. Второй вариант не считается слишком уже невозможным.

Ранее также сообщалось, что Феррари протестирует обновленный болид.

