Эксперт назвал сроки устранения вибраций двигателя Астон Мартин

Команда сосредоточится на модуле MGU-K.
Сегодня, 10:51       Автор: Валентина Чорноштан
Эксперт и комментатор Sky Sports Дэвид Крофт оценил, сколько времени займёт исправление вибраций Астон Мартин.

Он заявил, что силовую установку нужно переделывать, но из-за того, что переделка требует болид другой спецификации, это может занять месяц, если не больше.

Как приводит слова Крофта Motorsport, увидеть болид Астон Мартин второй спецификации можно будет в Сильверстоуне.

Также он добавил, что команда будет обновлять всё и везде, особенно акцент будет на модуль MGU-K, ведь он крепится к шасси и вибрирует, и они передаются от шасси к силовой установке.

Ранее появилась информация о том, что Ньюи выступает против прихода Хорнера в Астон Мартин.

