Чернигов в серии пенальти обыграл Феникс-Мариуполь в Кубке Украины

Определился последний полуфиналист кубкового турнира.
Сегодня, 16:40       Автор: Игорь Мищук
Чернигов прошел Феникс-Мариуполь / ФК Чернигов
Чернигов прошел Феникс-Мариуполь / ФК Чернигов

В среду, 18 марта, Чернигов принимал на своем поле Феникс-Мариуполь в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

Изначально поединок должен был состояться еще вчера, однако был перенесен из-за длительной воздушной тревоги, хотя и сегодня начало игры откладывалось по той же причине.

Все же со второй попытки соперники смогли провести последний четвертьфинал национального Кубка, однако обошлись без забитых мячей.

 Победитель матча определялся в серии послематчевых пенальти, в которой Чернигов обыграл Феникс-Мариуполь со счетом 5:4.

Чернигов впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Украины, куда ранее путевки уже завоевали Динамо, Буковина и Металлист 1925.

Чернигов - Феникс-Мариуполь 0:0 (пен. 5:4)

Чернигов: Татаренко - Картушов, Романченко, Зенченко, Шумило, Мироненко (Тепляков, 72), Безгубченко, Койдан (Шалфеев, 63), Столярчук (Быбик, 72), Сердюк (Шаповал, 89), Безбородько (Новиков, 63).

Феникс-Мариуполь: Жупанский - Балан, Балаба, Горин, Гагун, Кучеров, Ориховский (Грицак, 81), Синица (Радченко, 90+3), Сидоренко, Ременяк, Кисленко (Богданов, 68).

Предупреждения: Шалфеев, Сердюк - Синица, Жупанский.

