Джокович - о борьбе с топ-соперниками: Я могу обыграть любого

Готов бросить вызов Алькарасу и Синнеру в 2026 году.

Четвёртая ракетка мира Новак Джокович перед началом турнира Australian Open поделился своими мыслями о конкуренции с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

В прошлом году здесь мне удалось провести очень сильный матч против Карлоса. Я прекрасно понимаю: если я здоров и в нужный день способен показать свою игру, я могу обыграть любого. Без этой внутренней уверенности и веры в себя я бы просто не выходил на корт. Мотивация у меня по-прежнему есть.

"Синнер и Алькарас на другом уровне по сравнению с остальными это объективная реальность. Но это не значит, что у кого-то нет шансов. Я всегда трезво и уверенно оцениваю свои возможности", — сказал Джокович.

Напомним, что в первом матче Новак сыграет против испанца Педро Мартинеса 18 января.

Ранее сообщалось, чтолидер сборной Италии на Кубке Дэвиса снялся с Australian Open.

