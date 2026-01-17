iSport.ua
Русский Українська

Лидер сборной Италии на Кубке Дэвиса снялся с Australian Open

Отменил участие, в сетке появляется лаки-лузер Макдональд.
Сегодня, 11:46       Автор: Валентина Чорноштан
Маттео Берреттини / Getty Images
Маттео Берреттини / Getty Images

Турнир Australian Open начинается 18 января, однако 56-я ракетка мира Маттео Берреттини не примет в нем участие.

Итальянец должен был встретиться с Алексом де Минауром, однако принял решение сняться с турнира. Причина этого решения неизвестна.

Добавим, что последний официальный матч Берреттини провел в составе сборной, сыграв на Кубке Дэвиса в ноябре прошлого года.

Теперь вместо Маттео Берреттини в основной сетке выступит лаки-лузер и №113 мирового рейтинга Маккензи Макдональд.

К слову, сборная Украины узнала потенциальных соперниц в Кубке Билли Джин Кинг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маттео Берреттини

Статьи по теме

Италия третий раз подряд выиграла Кубок Дэвиса Италия третий раз подряд выиграла Кубок Дэвиса
Обладатель Кубка Дэвиса снялся с Ролан Гаррос Обладатель Кубка Дэвиса снялся с Ролан Гаррос
Синнер вывел Италию в финал Кубка Дэвиса Синнер вывел Италию в финал Кубка Дэвиса
Сльози розпачу, нова історія для Казахстану та українська мрія: підсумки Вімблдону Сльози розпачу, нова історія для Казахстану та українська мрія: підсумки Вімблдону

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: женский спринт в Рупольдинге выиграла Ханна Эберг
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: манчестерское дерби, Ярмолюк против Челси, Реал сразится с Леванте
просмотров
Свитолина в 23-й раз в карьере выходит в финал, победив Йович в Окленде
просмотров

Последние новости

Европа15:36
Андерлехт близок к покупке нападающего сборной Украины
Биатлон15:10
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Рупольдинге
Европа14:54
Наполи готов реанимировать очередную звезду АПЛ
Европа14:52
Ноттингем Форест может потерять Андерсона. Интерес к игроку проявляет английский гранд
Теннис14:30
Сестры Киченок и другие узнали оппоненток в парном разряде Australian Open
Теннис14:26
Джокович - о борьбе с топ-соперниками: Я могу обыграть любого
Европа14:11
Манчестер Юнайтед нашли замену Гарри Магуайру в составе Ноттингема
НХЛ13:57
Капитан Детройта поднялся в десятку голеадоров клуба
Бокс13:46
Джервонта Дэвис получил статус champion in recess из-за проблем с законом
Формула 113:29
Ред Булл определился с командой инженеров Ферстаппена
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK