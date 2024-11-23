Синнер вывел Италию в финал Кубка Дэвиса

Итальянцы одолели австралийцев и в решающем противостоянии будут защищать титул против нидерландцев.

В субботу, 23 ноября, состоялся второй полуфинал Кубка Дэвиса-2024, в котором за выход в решающий раунд боролись сборные Италии и Австралии.

Победителями из противостояния двух прошлогодних финалистов турнира вышли действующие чемпионы итальянцы, которые выиграли оба одиночных матча.

В первом поединке Маттео Берреттини одержал волевую победу над Танаси Коккинакисом. А во второй встрече первая ракетка мира Янник Синнер в двух сетах одолел Алекса Де Минора.

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Кубок Дэвиса. Полуфинал

Италия - Австралия 2:0

Маттео Берреттини - Танаси Коккинакис 6:7(6), 6:3, 7:5

- Танаси Коккинакис 6:7(6), 6:3, 7:5 Янник Синнер - Алекс де Минор 6:3, 6:4

В финале Кубка Дэвиса Италия будет защищать титул против сборной Нидерландов, которая в свою очередь в полуфинале прошла Германию с аналогичным счетом.

Решающее противостояния Кубка Дэвиса-2024 между итальянцами и нидерландцами состоится в воскресенье, 24 ноября.

Напомним, ранее Янник Синнер стал победителем Итогового турнира ATP.

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