iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Синнер вывел Италию в финал Кубка Дэвиса

Итальянцы одолели австралийцев и в решающем противостоянии будут защищать титул против нидерландцев.
Сегодня, 19:58
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

В субботу, 23 ноября, состоялся второй полуфинал Кубка Дэвиса-2024, в котором за выход в решающий раунд боролись сборные Италии и Австралии.

Победителями из противостояния двух прошлогодних финалистов турнира вышли действующие чемпионы итальянцы, которые выиграли оба одиночных матча.

В первом поединке Маттео Берреттини одержал волевую победу над Танаси Коккинакисом. А во второй встрече первая ракетка мира Янник Синнер в двух сетах одолел Алекса Де Минора.

Читай также: Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины

Кубок Дэвиса. Полуфинал

Италия - Австралия 2:0

  • Маттео Берреттини - Танаси Коккинакис 6:7(6), 6:3, 7:5
  • Янник Синнер - Алекс де Минор 6:3, 6:4

В финале Кубка Дэвиса Италия будет защищать титул против сборной Нидерландов, которая в свою очередь в полуфинале прошла Германию с аналогичным счетом.

Решающее противостояния Кубка Дэвиса-2024 между итальянцами и нидерландцами состоится в воскресенье, 24 ноября.

Напомним, ранее Янник Синнер стал победителем Итогового турнира ATP.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Дэвиса сборная Италии сборная Австралии Маттео Берреттини Янник Синнер

Статьи по теме

Италия - Германия, Нидерланды - Испания, соперник для Украины: состоялась жеребьевка Лиги наций Италия - Германия, Нидерланды - Испания, соперник для Украины: состоялась жеребьевка Лиги наций
Италия - Украина: онлайн-трансляция матча молодежных сборных Италия - Украина: онлайн-трансляция матча молодежных сборных
Синнер - победитель Итогового турнира ATP Синнер - победитель Итогового турнира ATP
"Это тяжелое бремя": легенда Милана похвалила сына за дебютный вызов в сборную Италии "Это тяжелое бремя": легенда Милана похвалила сына за дебютный вызов в сборную Италии
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров
Футбол сегодня: Милан - Ювентус, матчи Челси, Арсенала, Барселоны, Интера, Байера и игры УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа21:37
Манчестер Сити проиграл в пятом матче подряд, разгромно уступив Тоттенхэму
Европа21:05
Милан и Ювентус не смогли определить сильнейшего
Европа20:53
Вундеркинд Арсенала повторил достижение одной из легенд клуба
Сборные20:35
Сборная Украины потерпела третье подряд поражение в квалификации Евробаскета-2025
Украина20:09
Шахтер несмотря на незабитый пенальти "переехал" Ингулец
Теннис19:58
Синнер вывел Италию в финал Кубка Дэвиса
Украина19:50
Сын экс-игрока Динамо прокомментировал свой дебют за клуб
Европа19:12
Эвертон Миколенко в большинстве не победил Брентфорд Ярмолюка, Борнмут в большинстве проиграл Брайтону
Европа19:08
Арсенал с Зинченко разгромил Ноттингем Форест
Европа18:41
Цыганков впервые после травмы попал в заявку Жироны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK