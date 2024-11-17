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Синнер - победитель Итогового турнира ATP

В финале итальянец во второй раз обыграл Тэйлора Фрица.
Сегодня, 21:34
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

Первая ракетка мира Янник Синнер впервые в карьере выиграл Итоговый турнир ATP.

В финале 23-итальянцу противостоял пятая ракетка мира 27-летний Тэйлор Фриц.

Отметим, что ранее Синнер и Фриц уже встречались на групповом этапе, тогда итальянец победил со счетом 6:4, 6:4.

Интересно, что и финальная встреча, длившаяся 41 минуту, закончилась с тем же счетом, подарив Синнеру 70-ю победу подряд и восьмоей титул в текущем году. 

Кроме того первая ракетка мира стал теннисистом с 1986 года, который не проиграл ни одного сета в течение всего Итогового турнира.

Напомним, что Итоговый турнир WTA выиграла Кори Гауфф.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Янник Синнер

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