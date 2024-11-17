Синнер - победитель Итогового турнира ATP
В финале итальянец во второй раз обыграл Тэйлора Фрица.
Первая ракетка мира Янник Синнер впервые в карьере выиграл Итоговый турнир ATP.
В финале 23-итальянцу противостоял пятая ракетка мира 27-летний Тэйлор Фриц.
Отметим, что ранее Синнер и Фриц уже встречались на групповом этапе, тогда итальянец победил со счетом 6:4, 6:4.
Интересно, что и финальная встреча, длившаяся 41 минуту, закончилась с тем же счетом, подарив Синнеру 70-ю победу подряд и восьмоей титул в текущем году.
Кроме того первая ракетка мира стал теннисистом с 1986 года, который не проиграл ни одного сета в течение всего Итогового турнира.
Напомним, что Итоговый турнир WTA выиграла Кори Гауфф.
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