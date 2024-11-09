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Гауфф стала победительницей Итогового турнира WTA

В финале американка обыграла Чжэн Циньвень.
Сегодня, 22:15
Кори Гауфф / Getty Images
Кори Гауфф / Getty Images

В субботу, 9 ноября, состоялся финал Итогового турнира WTA в одиночном разряде.

За титул чемпионки боролись американка Кори Гауфф (WTA №3) и китаянка Чжэн Циньвень (WTA №7).

Финальній поединок длился немногим больше трех часов, и по итогам трех сетов 20-летняя Гауфф завоевала победу.

Циньвень уверенно выиграла первый сет, однако в следующих двух гораздо лучше себя показала американская теннисистка.

Итоговый турнир WTA. Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Финал

Кори Гауфф - Чжэн Циньвэнь  - 3:6, 6:4, 7:6

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кори Гауфф

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