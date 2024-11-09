Гауфф стала победительницей Итогового турнира WTA

В субботу, 9 ноября, состоялся финал Итогового турнира WTA в одиночном разряде.

За титул чемпионки боролись американка Кори Гауфф (WTA №3) и китаянка Чжэн Циньвень (WTA №7).

Финальній поединок длился немногим больше трех часов, и по итогам трех сетов 20-летняя Гауфф завоевала победу.

Циньвень уверенно выиграла первый сет, однако в следующих двух гораздо лучше себя показала американская теннисистка.

Итоговый турнир WTA. Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Финал

Кори Гауфф - Чжэн Циньвэнь - 3:6, 6:4, 7:6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!