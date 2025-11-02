iSport.ua
Пегула одолела Гауфф на Итоговом турнире

Матч американок растянулся на три сета.
Сегодня, 20:21       Автор: Антон Федорцив
Первое американское дерби на WTA Finals-2025 завершилось триумфом Джессики Пегулы. Она победила соотечественницу Кори Гауфф.

Начали соперницы с обмена брейками. В этой "перестрелке" верх взяла Пегула, поведя со счетом 3:2. В девятом гейме она еще раз взяла подачу Гауфф и закрыла партию в собственную пользу.

Впрочем, оппонентка нацелилась на реванш во втором сете. Теперь Гауфф шла нога в ногу с Пегулой, так что дело дошло до тай-брейка. По его итогам счет на табло стал равным.

А вот на решающую партию Гауфф не хватило. Пегула хоть и одолела сопротивление соотечественницы за 45 минут, но отдала той всего два гейма. Победительница поединка встретится с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.

Итоговый турнир WTA. Эр-Рияд, Саудовская Аравия
группа A
Кори Гауфф (США) – Джессика Пегула (США) – 3:6, 7:6, 2:6

