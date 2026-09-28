Италия реабилитировалась за поражение от Бельгии, разгромив Турцию

Итальянцы сняли вопросы о победителе еще в первом тайме. На 9-й минуте Алессандро Бастони открыл счет, а на 22-й Давиде Фраттези удвоил преимущество гостей.

Еще через пять минут Майкл Кайоде довел счет до 3:0. Для защитника это был первый гол за сборную Италии.

После перерыва Турция быстро сократила отставание: на 47-й минуте Бариш Алпер Йылмаз отправил мяч в ворота Джанлуиджи Доннаруммы. Однако уже спустя три минуты Пио Эспозито забил четвертый гол Италии и установил окончательный счет — 4:1.

Италия после поражения от Бельгии (0:2) набрала первые три очка в турнире. Турция, ранее уступившая Франции (0:1), потерпела второе поражение подряд.

Особенно примечательно, что в стартовом составе Италии впервые одновременно вышли братья Пио и Себастьяно Эспозито. Главный тренер Роберто Манчини внес в состав восемь изменений по сравнению с матчем против Бельгии.

Турция — Италия — 1:4

Голы: Бастони, 9', Фраттези, 22', Кайоде, 27', Бариш Алпер Йылмаз, 47', Пио Эспозито, 50'

Напомним, Украина сыграла вничью с Грузией во втором туре Лиги наций.

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