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Автоспорт

Больше пит-стопов? В Формулі-1 готовят новые шины

В Формуле-1 рассчитывают использовать в сезоне-2027 шины с более высокой деградацией.
Вчера, 22:43       Автор: Сергей Носенко
Пит-стоп / Getty Images
Пит-стоп / Getty Images

Новое решение  приведет к увеличению количества гонок с несколькими пит-стопами. Об этом сообщает The Race.

Цель изменений — увеличить деградацию шин, чтобы стратегии с двумя пит-стопами стали более конкурентоспособными и сделали гонки менее предсказуемыми.

Главный инженер Pirelli Симоне Берра рассказал, что компания целенаправленно работает над увеличением деградации.

"Мы проверили разные решения для повышения деградации передних шин, а также другие решения для задней осиЦ, — сказал Берра.

При этом окончательные характеристики резины пока не определены. Pirelli еще предстоит протестировать различные составы и выбрать их диапазон на следующий сезон. Следующий тест шин запланирован на середину октября в Маньи-Куре — там специалисты компании испытают дождевые покрышки для сезона-2027.

Для разработки шин на 2027 год Pirelli уже получила возможность работать с настоящими болидами нынешнего сезона, а не с тестовыми «мул»-карами, как это было при подготовке к 2026 году. В частности, на тестах в Имоле Ferrari и Racing Bulls суммарно проехали 400 кругов, испытывая новые составы.

Напомним, Мерседес установил невероятное достижение в Баку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: pirelli шины

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