iSport.ua
Русский Українська
Другие

Эпицентр-Подоляны покинул Кубок вызова

Украинский клуб выиграл матч, но проиграл по совокупному счету.
Вчера, 21:37       Автор: Андрей Безуглый
Эпицентр-Подоляны / cev.lu
Эпицентр-Подоляны / cev.lu

В четверг, 29 января, Эпицентр-Подоляны сыграл ответный матч 1/8 Кубка вызова против ПАОКа.

Напомним, что в первом матче греческий клуб прервал серию без поражений чемпиона Украины, разбив их 3:0.

Эпицентр уверенно выиграл первый сет, однако далее у украинского клуба начались проблемы. Второй сет с огромным трудом вырвал ПАОК, а уже в третьем греки лишили украинцев шансов на "золотую" партию и выход в четвертьфинал.

Тем не менее Эпицентр не хотел просто отдавать матч и забрал четвертый сет, переведя матч в тайбрейк. Пятый сет принес победу украинскому клубу, однако победа в первом матче позволила ПАОКу пройти дальше.

Кубок вызова. 1/8 финала. Второй матч

ПАОК (Греция) — Эпицентр-Подоляны (Украина) — 2:3 (21:25, 25:21, 25:21, 23:25, 8:15)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Арсенал и Аякс согласовали трансфер Зинченко Арсенал и Аякс согласовали трансфер Зинченко
Полиция задержала экс-чемпиона мира по боксу Полиция задержала экс-чемпиона мира по боксу
Интер пытался вернуть своего ветерана Интер пытался вернуть своего ветерана
Аль-Хиляль переманил талантливого юниора из Европы Аль-Хиляль переманил талантливого юниора из Европы

Видео

Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов
Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Астон Вилла сыграет с РБ Зальцбург, а Панатинаикос встретится с Ромой
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:45
Европа23:45
Арсенал и Аякс согласовали трансфер Зинченко
Бокс23:05
Полиция задержала экс-чемпиона мира по боксу
Европа22:37
Интер пытался вернуть своего ветерана
Другие страны21:58
Аль-Хиляль переманил талантливого юниора из Европы
Другие21:37
Эпицентр-Подоляны покинул Кубок вызова
Лига Чемпионов21:07
Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов
Формула 120:45
Астон Мартин катастрофически дебютировал на тестах в Барселоне
Украина20:15
УХЛ: Сокол переиграл Одесчину
Европа20:14
Милан намерен перехватить опытного форварда
Европа19:59
Ювентус нашел новый вариант в Турции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK