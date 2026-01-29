Эпицентр-Подоляны покинул Кубок вызова

В четверг, 29 января, Эпицентр-Подоляны сыграл ответный матч 1/8 Кубка вызова против ПАОКа.

Напомним, что в первом матче греческий клуб прервал серию без поражений чемпиона Украины, разбив их 3:0.

Эпицентр уверенно выиграл первый сет, однако далее у украинского клуба начались проблемы. Второй сет с огромным трудом вырвал ПАОК, а уже в третьем греки лишили украинцев шансов на "золотую" партию и выход в четвертьфинал.

Тем не менее Эпицентр не хотел просто отдавать матч и забрал четвертый сет, переведя матч в тайбрейк. Пятый сет принес победу украинскому клубу, однако победа в первом матче позволила ПАОКу пройти дальше.

Кубок вызова. 1/8 финала. Второй матч

ПАОК (Греция) — Эпицентр-Подоляны (Украина) — 2:3 (21:25, 25:21, 25:21, 23:25, 8:15)

