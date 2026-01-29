Аль-Хиляль переманил талантливого юниора из Европы

Кадекр Мейте предпочел Ближний Восток, а не АПЛ.

Аль-Хиляль договорился о трансфере Кадера Мейте, сообщает Фабрицио Романо.

18-летний нападающий Ренна уже давно находился на прицеле ряда европейских грандов. Согласно источников, особенно активно проявлял себя Манчестер Юнайтед и другие клубы АПЛ.

Однако предложение так никто и не сделал, и вот в январе, Аль-Хиляль сумел убедить молодого футболиста переехать на Ближний Восток.

Ренн поллучит 30 млн евро от этой сделки, хотя сам Мейте оценивается в примерно 10 млн евро.

В текущем сезоне Кадер Мейте провел 19 матчей, отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Милан наоборот пытается подписать опытного нападающего.

