Интер пытался вернуть своего ветерана

ПСВ отказался отпустить Ивана Перишича.
Вчера, 22:37       Автор: Андрей Безуглый
Иван Перишич / Getty Images
Иван Перишич / Getty Images

Интер пытался подписать Ивана Перишича, сообщает Фабрицио Романо.

36-летний хорват уже договорился с "нерадзурри", оставалось только добиться одобрения ПСВ.

Однако нидерландский гранд отказался отпускать Перишича, чем сильно спутал карты итальянцам.

Интеру пришлось срочно менять планы своей трансферной кампании. Как пишет инсайдер, клуб уже сделал предложение по Бруку Нортону-Каффи из Дженоа.

Клуб намерен завершить трансфер 22-летнего правого защитника как можно скорее.

Ранее также сообщалось, что Милан пытается подписать опытного нападающего.

