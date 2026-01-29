Тренер Астон Виллы может возглавить Реал

Унаи Эмери может возглавить Реал. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон.

На текущий момент главным тренером Реала Мадрид является Альваро Арбелоа, однако тренировать "сливочных" он будет исключительно до конца этого сезона.

Сейчас руководство мадридского клуба проводит встречи с потенциальными тренерами и собеседования, чтобы понять, насколько тот или иной специалист подойдет команде.

По имеющейся информации, главным кандидатом на данный момент является главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери. Отмечается, что несколько дней назад уже состоялись переговоры, чтобы понять, насколько 54-летний испанец подходит мадридскому клубу.

