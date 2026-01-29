iSport.ua
Барселона договорилась о трансферах трех игроков

Они присутствовали на последних матчах каталонской команды.
Сегодня, 11:45       Автор: Валентина Чорноштан
Барселона лого / Getty Images

Барселона подписала трёх игроков и объявит о них в ближайшее время, сообщает Mundo Deportivo.

Новичками каталонской команды стали 18-летний защитник Ювенсли Онштайн, 19-летний уругвайский защитник Патрисио Пасифико и египетский форвард Хамза Абделькарим.

Онштайн ранее выступал за Генк, Пасифико до недавнего времени защищал цвета уругвайского Дефенсора, а 18-летний форвард играл за Ахли СК.

Издание отмечает, что эта троица присутствовала на стадионе во время матчей Барселоны с Копенгагеном и Овьедо.

Ранее сообщалось, что ключевой игрок ПСЖ получил травму в матче Лиги чемпионов.

