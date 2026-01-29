iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал готов предложить 100 млн евро за защитника Тоттенхэма

27-летний Ромеро на радаре клуба.
Сегодня, 14:28       Автор: Валентина Чорноштан
Кристиан Ромеро / Getty Images
Кристиан Ромеро / Getty Images

Аргентинский защитник Тоттенхэма заинтересовал мадридский Реал, сообщает TEAMtalk со ссылкой на Fichajes.

Испанский гранд собирается усилить линию обороны, так как считают, что именно эта часть состава Реала самая проблемная.

Руководство мадридской команды считает, что подписание Кристиана Ромеро поможет улучшить ситуацию в защите. Также аргентинский игрок может стать лидером для молодых защитников, таких как Дин Хёйсен и Альваро Каррерас.

Чтобы трансфер действительно состоялся, Реал готов отдать 100 миллионов евро за 27-летнего обладателя чемпионата мира 2022 года.

Тем временем Тоттенхэм намерен подписать капитана сборной Шотландии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Кристиан Ромеро

Статьи по теме

Тренер Астон Виллы может возглавить Реал Тренер Астон Виллы может возглавить Реал
Трубин вошел в историю вратарей-авторов голов Лиги чемпионов Трубин вошел в историю вратарей-авторов голов Лиги чемпионов
Реал, ПСЖ, Интер и другие попали в плей-офф Лиги чемпионов Реал, ПСЖ, Интер и другие попали в плей-офф Лиги чемпионов
Трубин вырвал для Бенфики место в плей-офф Лиги чемпионов Трубин вырвал для Бенфики место в плей-офф Лиги чемпионов

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Амен Томпсон с породистым слэм-данком возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Амен Томпсон с породистым слэм-данком возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Астон Вилла сыграет с РБ Зальцбург, а Панатинаикос встретится с Ромой
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Другое16:30
Фокстрот: гарантия и официальная техника — как сеть защищает своих клиентов от подделок
Другие страны16:26
Бензема готов покинуть Аль-Иттихад
Теннис15:48
Свитолина вернется в топ-десятку рейтинга WTA
Другие страны14:58
Списанный экс-нападающий сборной Германии переедет в МЛС
Европа14:50
Алонсо назвал условия, после которых он согласен возглавить Ливерпуль
Европа14:28
Реал готов предложить 100 млн евро за защитника Тоттенхэма
Теннис14:27
Рыбакина стала второй финалисткой Australian Open
Игровые14:05
Спортивный горизонт 2026 Зимней Олимпиады и футбольного мега-мундиаля
Европа13:58
Дженоа подписала бразильца, который будет конкурировать с Малиновским
Мотоспорт13:45
Пилот Ямаха решил перебраться к конкуренту
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK