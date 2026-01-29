Реал готов предложить 100 млн евро за защитника Тоттенхэма

Аргентинский защитник Тоттенхэма заинтересовал мадридский Реал, сообщает TEAMtalk со ссылкой на Fichajes.

Испанский гранд собирается усилить линию обороны, так как считают, что именно эта часть состава Реала самая проблемная.

Руководство мадридской команды считает, что подписание Кристиана Ромеро поможет улучшить ситуацию в защите. Также аргентинский игрок может стать лидером для молодых защитников, таких как Дин Хёйсен и Альваро Каррерас.

Чтобы трансфер действительно состоялся, Реал готов отдать 100 миллионов евро за 27-летнего обладателя чемпионата мира 2022 года.

Тем временем Тоттенхэм намерен подписать капитана сборной Шотландии.

