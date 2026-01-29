iSport.ua
Свитолина вернется в топ-десятку рейтинга WTA

Украинка классно начала сезон.
Сегодня, 15:48       Автор: Антон Федорцив
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Такое продвижение позволит опытной теннисистке взлететь вверх в классификации женского тура.

В новой версии рейтинга WTA украинка поднимется на 10-е место. Перед стартом Australian Open занимала 12-я позиция. В активе отечественной теннисистки будет 3205 зачетных баллов.

В последний раз Свитолина была в первой десятке классификации осенью 2021 года. Тогда она оказалась на 6-й строчке. В данный момент пиком украинки остается 3-е место (сентябрь 2017-го).

Тем временем украинка Марта Костюк пропустит Qatar Open из-за проблем со здоровьем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

