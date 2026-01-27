Гауфф разбила ракетку в подтрибунке после матча против Свитолиной

После матча четвертьфинала в котором украинка Элина Свитолина переиграла американку Коко Гауфф, последняя не сдержала эмоций.

Придя в подтрибунку со своей ракеткой, Коко отошла в безлюдное место и разбила ракетку несколькими сильными ударами по полу.

La BRONCA de Coco Gauff tras perder en solo 59 minutos... 🤯🔥



📺 Mirá el #AO26 en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/Jdrx4Y3CFA — ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 27, 2026

Напомним, что Свитолина благодаря этой победе впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open.

