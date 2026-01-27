iSport.ua
Zuffa Boxing официально подтвердила бой Гвоздика

Украинский боксер будет драться с сербом.
Сегодня, 10:31       Автор: Василий Войтюк
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Промоутерская компания Zuffa Boxing официально огласила поединки на шоу 1 февраля, одним из участников которого станет бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО).

Гвоздик проведет бой против серба Радивое Калайджича (29-3, 21 КО).

Сообщается, что поединок будет 10-раундовым в Лас-Вегасе на арене Meta Apex.

Главным событием вечера станет бой в легком весе между мексиканцами Хосе Валенсуэлой (14-3, 9 КО) и Диего Торресом (22-1, 19 КО).

Напомним, что другой украинец Сергей Богачук встретится с россиянином Раджабом Бутаевым.

Александр Гвоздик

