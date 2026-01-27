Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open

Украинка ранее всегда останавливалась на четвертьфинальной стадии.

Элина Свитолина впервые в карьере сумела пройти 1/4 финала Australian Open и сыграет в полуфинале.

Ранее украинка доходила до четвертьфинала в 2018, 2019 и 2025 годах, но на этой стадии проигрывала своим соперницам.

Напомним, что Свитолина без шансов разгромила Коко Гауфф, проиграв американке всего три гейма за весь матч. В полуфинале этого розыгрыша соперницей Свитолиной станет первая ракетка мира Арина Сабаленка.

Для Элины это будет четвертый полуфинал турниров серии Grand Slam после Вимблдона в 2019 и 2023, а также US Open в 2019.

