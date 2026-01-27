iSport.ua
Русский Українська

Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open

Украинка ранее всегда останавливалась на четвертьфинальной стадии.
Сегодня, 11:16       Автор: Василий Войтюк
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Элина Свитолина впервые в карьере сумела пройти 1/4 финала Australian Open и сыграет в полуфинале.

Ранее украинка доходила до четвертьфинала в 2018, 2019 и 2025 годах, но на этой стадии проигрывала своим соперницам.

Напомним, что Свитолина без шансов разгромила Коко Гауфф, проиграв американке всего три гейма за весь матч. В полуфинале этого розыгрыша соперницей Свитолиной станет первая ракетка мира Арина Сабаленка.

Для Элины это будет четвертый полуфинал турниров серии Grand Slam после Вимблдона в 2019 и 2023, а также US Open в 2019.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина

Статьи по теме

Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
Гауфф разбила ракетку в подтрибунке после матча против Свитолиной Гауфф разбила ракетку в подтрибунке после матча против Свитолиной
Свитолина уничтожила Гауфф и вышла в полуфинал Australian Open Свитолина уничтожила Гауфф и вышла в полуфинал Australian Open

Видео

Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча
Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Италии и возможный дебют Усика в сезоне
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры14:14
Милан-Кортина 2026: Медальный зачет Олимпийских игр
Европа13:58
Украинский нападающий досрочно вернется в Байер из аренды
Теннис13:20
Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча
Бокс12:48
Бой за определение претендента для Усика по линии IBF согласован
Бокс12:24
Бокс: расписание боев
Теннис12:05
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
Теннис11:56
Гауфф разбила ракетку в подтрибунке после матча против Свитолиной
Биатлон11:37
Чемпионат Европы по биатлону-2026: расписание и результаты гонок
Теннис11:16
Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open
Теннис11:07
Свитолина уничтожила Гауфф и вышла в полуфинал Australian Open
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK