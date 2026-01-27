iSport.ua
Свитолина уничтожила Гауфф и вышла в полуфинал Australian Open

Завершился четвертьфинальный поединок.
Сегодня, 11:07       Автор: Василий Войтюк
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В 1/4 финала Australian Open украинская теннисистка Элина Свитолина сыграла с третьей ракеткой мира американкой Коко Гауфф.

В первом сете Гауфф много ошибалась на своей подаче, а Элина с удовольствием этими ошибками воспользовалась и, оформив целых четыре брейка, выиграла первый сет очень уверенно.

Вторая партия также началась со взятого украинкой брейка и счета 3:0. После Коко сумела взять два гейма на своей подаче, но вот при счете 5:2 в пользу украинки, Элина оформила еще один брейк и одержала победу.

1/4 финала
Элина Свитолина (Украина, 12) - Коко Гауфф (США, 3) - 6:1

Соперницей Свитолиной в полуфинале станет лучшая теннисистка мира Арина Сабаленка.

