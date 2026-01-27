Легионер Полесья прокомментировал момент, когда чуть не нанес травму Усику

Бразильский защитник Полесья Жоао Виалле на тренировке команды по время сборов оборонялся против чемпиона мира по боксу Александра Усика.

После столкновения между спортсменами, боксер оказался на газоне, держась за ногу. Но поднялся с улыбкой и продолжил тренировку.

Я сегодня прошелся по лезвию ножа. Повезло, что он не разозлился и мы остались друзьями. Никаких проблем, никаких споров. Я этого не хотел.

Виалле заявил, что 3-4 раза спрашивал у Александра, все ли в порядке, настолько он переживал.

