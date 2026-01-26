iSport.ua
Футбол

Усик посетил тренировочный лагерь Полесья и прочитал мотивационную лекцию

Украинский чемпион встретился с представителями житомирского клуба в Испании.
Сегодня, 09:57       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / ФК Полесье
Александр Усик / ФК Полесье

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик посетил тренировочный лагерь Полесья.

Как информирует пресс-служба "волков", боксер присоединился к учебно-тренировочному сбору житомирского клуба в Испании.

Читай также: Полесье вернуло в состав ранее отстраненного от первой команды защитника

"Легендарный спортсмен провел мотивационную лекцию для футболистов команды - о характере, дисциплине и силе духа, которые решают не только в спорте, но и в жизни. Слова чемпиона стали мощным зарядом перед второй частью сезона", - говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что Полесье объявило о продлении контракта с капитаном команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Полесье

