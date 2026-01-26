Усик посетил тренировочный лагерь Полесья и прочитал мотивационную лекцию
Украинский чемпион встретился с представителями житомирского клуба в Испании.
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик посетил тренировочный лагерь Полесья.
Как информирует пресс-служба "волков", боксер присоединился к учебно-тренировочному сбору житомирского клуба в Испании.
"Легендарный спортсмен провел мотивационную лекцию для футболистов команды - о характере, дисциплине и силе духа, которые решают не только в спорте, но и в жизни. Слова чемпиона стали мощным зарядом перед второй частью сезона", - говорится в сообщении клуба.
